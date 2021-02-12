Поклонники только начали привыкать к новому образу актрисы.
Недавно Кристина Асмус резко поменяла имидж. Из блондинки она перекрасилась в брюнетку.
Многие связывали данные перемены к давно подмеченному стремлению женщины меняться после развода.
Сама Кристина уверила поклонников в том, что её развод с Гариком Харламовым вовсе не причём.
Асмус объяснила, что поменять цвет волос её заставила новая роль.
Теперь Асмус опубликовала фото, на котором она снова перекрашивает волосы. Актриса сидит в парикмахерской. Сквозь целлофановую шапочку проглядывают пряди сливового цвета.
"Только бы не фиолетовый", — написала Кристина под снимком.
Подписчики удивились столь частым экспериментам актрисы над своей внешностью.
"Обратно в блонд?" — предположила актриса Дарья Повереннова.
"Фиолетовый вряд ли, а вот с черного в блонд — зеленый запросто", — острят фолловеры.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.