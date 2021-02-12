Кристина Асмус снова перекрасила волосы

Поклонники только начали привыкать к новому образу актрисы.

Недавно Кристина Асмус резко поменяла имидж. Из блондинки она перекрасилась в брюнетку.

Многие связывали данные перемены к давно подмеченному стремлению женщины меняться после развода.

Сама Кристина уверила поклонников в том, что её развод с Гариком Харламовым вовсе не причём.

Асмус объяснила, что поменять цвет волос её заставила новая роль.

Теперь Асмус опубликовала фото, на котором она снова перекрашивает волосы. Актриса сидит в парикмахерской. Сквозь целлофановую шапочку проглядывают пряди сливового цвета.

"Только бы не фиолетовый", — написала Кристина под снимком.

Подписчики удивились столь частым экспериментам актрисы над своей внешностью.