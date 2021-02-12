Артист с трудом переживает утрату.
Творчество Сергей Бурунова находит самый живой отклик в сердцах зрителей. Актёр востребован и любим публикой.
К сожалению, мама артиста не смогла разделить с ним радость по поводу его профессионального успеха.
Женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием, однако болезнь оказалась сильнее.
Её кончина стала большим ударом для артиста. Он до сих поре не может прийти в себя. Особенно его гложет то, что его родительница умирала в больших муках. Он же был занят на съёмках, поэтому не мог уделять много времени больной матери.
"Я матери помогал, как мог, хотел даже бросить съемки. Но она мне сказала: "Снимайся в "Большой разнице". Ей программа нравилась. И к тому же я должен был зарабатывать на врачей, лекарства, потому что отец ушел с работы, чтобы находиться с ней круглосуточно. Полгода она мучительно умирала на моих глазах. После ее смерти я несколько лет не мог прийти в себя… Она ведь умерла в муках и не от старости", — рассказал Бурунов изданию "Семь дней".
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.