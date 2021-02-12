Сергей Бурунов потерял самого близкого человека

Артист с трудом переживает утрату.

Творчество Сергей Бурунова находит самый живой отклик в сердцах зрителей. Актёр востребован и любим публикой.

К сожалению, мама артиста не смогла разделить с ним радость по поводу его профессионального успеха.

Женщина долгое время боролась с онкологическим заболеванием, однако болезнь оказалась сильнее.

Её кончина стала большим ударом для артиста. Он до сих поре не может прийти в себя. Особенно его гложет то, что его родительница умирала в больших муках. Он же был занят на съёмках, поэтому не мог уделять много времени больной матери.