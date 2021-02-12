Продюсер Гагариной рассказала о романе певицы с женатым хоккеистом

Исполнительницу сначала заподозрили в том, что её возлюбленным стал продюсер Владимир Чиняев.

Продюсер Полины Гагариной Олеся Сазыкина уверила, что данные отношения исключены, и назвала подобные предположения полным бредом.

Олеся назвала имя другого человека, который, по её мнению, завоевал сердце Полины.

Она уверена, что Гагарина состоит в отношениях с известным хоккеистом Андреем Мухачевым, играющим за казанский "Ак Барс". Титулованный спортсмен является двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Олеся считает, что именно Мухачев отдыхал с Гагариной на Мальдивских островах.