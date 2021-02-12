Исполнительницу сначала заподозрили в том, что её возлюбленным стал продюсер Владимир Чиняев.
Продюсер Полины Гагариной Олеся Сазыкина уверила, что данные отношения исключены, и назвала подобные предположения полным бредом.
Олеся назвала имя другого человека, который, по её мнению, завоевал сердце Полины.
Она уверена, что Гагарина состоит в отношениях с известным хоккеистом Андреем Мухачевым, играющим за казанский "Ак Барс". Титулованный спортсмен является двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Олеся считает, что именно Мухачев отдыхал с Гагариной на Мальдивских островах.
"Я ради любопытства зашла в Instagram Мухачева и обнаружила, что он как раз отдыхал там в одно время с Гагариной и выкладывал фотки из того же самого места. Правда, с ним находилась его жена, с которой у него двое детей. Но жене всегда можно было наплести, что им нужно ненадолго отлучиться. Например, провести рекламную фотосессию, чтобы по бартеру рассчитаться за поездку", — цитирует Олесю Сазыкину "Экспресс газета".
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.