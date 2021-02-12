Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
"Роскосмос" отправит на МКС "Герасима" для отстыковки старого модуля
Пятеро рабочих погибли в строительном городке в Московской области
Мостовой принёс "Зениту" победу над сборной Узбекистана
По дороге в "цифру": эксперт рассказал об особенностях цифрового рубля
Эксперт в банковской сфере: простой способ уберечься от мошенников
Майгуров и IBU отреагировали на скандал с логотипом СБР
Мумию женщины обнаружили в квартире в центре Москвы
Русско-японская война сказывается до сих пор
Шутка Николая Дроздова о Северном полюсе покорила TikTok

Суд рассекретил настоящую фамилию Евгения Петросяна 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Долгие годы юморист работает под сценическим псевдонимом.

Суд рассекретил настоящую фамилию Евгения Петросяна 

После длительного перерыва продолжились судебные разбирательства по делу о разделе имущества бывших супругов — Евгения Петросяна и Елены Степаненко, брак которых был заключён в 1985 году, а распался в 2018 году.

За время брака супруги нажили немало имущества, список которого едва поместился на 500 страницах. У супругов в собственности много предметов антиквариата, оценка которых затянула процесс раздела имущества.

На сайте Хамовнического суда значится, что по иску Степаненко Е. Г. ответчиком выступает Петросянц Е. В.

Лишняя буква в фамилии артиста стала для многих открытием. Сам Евгений Ваганович никогда не скрывал данного факта и в некоторых интервью рассказывал о своей подлинной фамилии. Юморист отбросил лишнюю букву в фамилии, чтобы сделать её более благозвучной и лёгкой для произношения.

Дочь артиста Викторина носит именно первоначальную форму фамилии отца — Петросянц. Вероятно, что наследник юмориста Ваган Евгеньевич тоже значится в свидетельстве о рождении как Петросянц.

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Суд рассекретил настоящую фамилию Евгения Петросяна 
ОК запустили ко Дню святого Валентина приложение "Юморинки от ТНТ"
Владимир Лёвкин: Огонь, вода и медные трубы шоу-бизнеса
"Роскосмос" отправит на МКС "Герасима" для отстыковки старого модуля
Пятеро рабочих погибли в строительном городке в Московской области
Мостовой принёс "Зениту" победу над сборной Узбекистана
По дороге в "цифру": эксперт рассказал об особенностях цифрового рубля
Эксперт в банковской сфере: простой способ уберечься от мошенников
Майгуров и IBU отреагировали на скандал с логотипом СБР
Мумию женщины обнаружили в квартире в центре Москвы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха

Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.

Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха
Адвокат сообщил о результатах психиатрической экспертизы сына Плющенко
Фигурное катание
Адвокат сообщил о результатах психиатрической экспертизы сына Плющенко
Биатлон
Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport
Биатлон
Украинка Пидгрушная обвинила шведку в нечестной борьбе на биатлонном ЧМ
Любовь Степушова Путин дал отмашку: российские дипломаты перешли в наступление Любовь Степушова Василий Амирджанов Конституции могут понадобиться новые поправки Василий Амирджанов Руслан Веснянко Дефицит электроэнергии на Украине: кто виноват и что делать Руслан Веснянко
Российский шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская сфотографировалась в купальнике-невидимке
Общество
С "восьмёрки" на "ноль": Россия изменит телефонный код
Ярослав Сумишевский выразил свои эмоции после похорон жены
Российский шоу-бизнес
Ярослав Сумишевский выразил свои эмоции после похорон жены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников