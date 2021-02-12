Суд рассекретил настоящую фамилию Евгения Петросяна

Долгие годы юморист работает под сценическим псевдонимом.

После длительного перерыва продолжились судебные разбирательства по делу о разделе имущества бывших супругов — Евгения Петросяна и Елены Степаненко, брак которых был заключён в 1985 году, а распался в 2018 году.

За время брака супруги нажили немало имущества, список которого едва поместился на 500 страницах. У супругов в собственности много предметов антиквариата, оценка которых затянула процесс раздела имущества.

На сайте Хамовнического суда значится, что по иску Степаненко Е. Г. ответчиком выступает Петросянц Е. В.

Лишняя буква в фамилии артиста стала для многих открытием. Сам Евгений Ваганович никогда не скрывал данного факта и в некоторых интервью рассказывал о своей подлинной фамилии. Юморист отбросил лишнюю букву в фамилии, чтобы сделать её более благозвучной и лёгкой для произношения.

Дочь артиста Викторина носит именно первоначальную форму фамилии отца — Петросянц. Вероятно, что наследник юмориста Ваган Евгеньевич тоже значится в свидетельстве о рождении как Петросянц.