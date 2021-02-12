Певец поделился радостной новостью в своём Instagram-аккаунте.
Александр Малинин в трети раз получил статус деда. Он ранее говорил своим подписчикам о том, что в их семье ожидается прибавление.
"Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!" — написал Малинин в своём микроблоге.
На фото народный артист России запечатлён с огромной бутылкой вина. На столе расставлены три пустых бокала. Лицо музыканта озаряет счастливая улыбка.
У певца подрастают двое внуков — Платон и Арианна от сына супруги Эммы Антона. Всего у исполнителя четверо детей — Никита от первой жены Инны, Кира от Ольги Зарубиной, а также 20-летние двойняшки Фрол и Устинья от Эммы.
Поклонники музыканта принялись наперебой поздравлять Малинина, отмечая, что для деда он выглядит необыкновенно молодо и свежо.
"Радость у вас! Продолжение рода! Счастья и здоровья малышу!";
"Это счастье! Такая замечательная семья растет! Любви и здоровья вашей семье!";
"Мои самые искренние поздравления! Внуки — это огромное счастье и радость!";
"Счастливый, молодой, красивый дедушка! От всей души поздравляю вас, Александр!" — писали фолловеры, желая новорождённому и его звёздной семье всевозможных благ.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.