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Ирина Круг призналась, что не держит зла на убийц мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдова знаменитого шансонье нашла в себе силы побороть негативные эмоции.

Ирина Круг призналась, что не держит зла на убийц мужа

Ирина Круг объяснила, что долгое время находилась под подозрением правоохранительных органов, несмотря на то, что вся семья, включая детей и матери женщины, были в опасности в тот страшный день.

"На протяжении многих лет меня прослушивали. Когда я меняла телефон, я сообщала. Я прошла проверку на детекторе лжи. И не раз. Все, что могли проверить, все сделали. Мне было очень тяжело…", — рассказала вдова Михаила Круга в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Ирина объяснила, что виновники в смерти её супруга члены преступной группировки "Тверские волки" Александр Агеев и Дмитрий Веселов уже были сполна наказаны за свои злодеяния.

"Александр получил пожизненный срок, на него было совершенно покушение. Веселова нет на этом свете. Ничего не вернуть. Мне остается только жить. Я даже не говорила убийцам, мол, так им и надо. Они уже наказаны. Даже не злилась на них", — рассказала Ирина.

 

Автор: Елена Былкина
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