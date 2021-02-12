Ирина Круг призналась, что не держит зла на убийц мужа

Вдова знаменитого шансонье нашла в себе силы побороть негативные эмоции.

Ирина Круг объяснила, что долгое время находилась под подозрением правоохранительных органов, несмотря на то, что вся семья, включая детей и матери женщины, были в опасности в тот страшный день.

"На протяжении многих лет меня прослушивали. Когда я меняла телефон, я сообщала. Я прошла проверку на детекторе лжи. И не раз. Все, что могли проверить, все сделали. Мне было очень тяжело…", — рассказала вдова Михаила Круга в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Ирина объяснила, что виновники в смерти её супруга члены преступной группировки "Тверские волки" Александр Агеев и Дмитрий Веселов уже были сполна наказаны за свои злодеяния.