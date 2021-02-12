Вдова знаменитого шансонье нашла в себе силы побороть негативные эмоции.
Ирина Круг объяснила, что долгое время находилась под подозрением правоохранительных органов, несмотря на то, что вся семья, включая детей и матери женщины, были в опасности в тот страшный день.
"На протяжении многих лет меня прослушивали. Когда я меняла телефон, я сообщала. Я прошла проверку на детекторе лжи. И не раз. Все, что могли проверить, все сделали. Мне было очень тяжело…", — рассказала вдова Михаила Круга в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека".
Ирина объяснила, что виновники в смерти её супруга члены преступной группировки "Тверские волки" Александр Агеев и Дмитрий Веселов уже были сполна наказаны за свои злодеяния.
"Александр получил пожизненный срок, на него было совершенно покушение. Веселова нет на этом свете. Ничего не вернуть. Мне остается только жить. Я даже не говорила убийцам, мол, так им и надо. Они уже наказаны. Даже не злилась на них", — рассказала Ирина.
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