Жена Тарасова уверила, что не "лишала куска" дочь мужа

Анастасия Костенко объяснила, что устала от нападок хейторов, которые обвиняют супругов в том, что они через суд снизили выплаты по алиментам дочери футболиста от первого брака.

Недавно Дмитрий Тарасов выиграл суд, так как доказал, что больше не имеет возможности выплачивать старшей дочери алименты в прежнем объёме. Суд поддержал просьбу Тарасова, снизив размер выплат на 11-летнюю дочь Ангелину.

Интернет-пользователи заподозрили, что именно Костенко подговорила супруга избавиться от финансового бремени в виде алиментов.

Модель, у которой в браке с футболистом родились ещё двое детей, решила объяснить ситуацию любителям лезть в жизнь других людей.