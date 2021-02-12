Анастасия Костенко объяснила, что устала от нападок хейторов, которые обвиняют супругов в том, что они через суд снизили выплаты по алиментам дочери футболиста от первого брака.
Недавно Дмитрий Тарасов выиграл суд, так как доказал, что больше не имеет возможности выплачивать старшей дочери алименты в прежнем объёме. Суд поддержал просьбу Тарасова, снизив размер выплат на 11-летнюю дочь Ангелину.
Интернет-пользователи заподозрили, что именно Костенко подговорила супруга избавиться от финансового бремени в виде алиментов.
Модель, у которой в браке с футболистом родились ещё двое детей, решила объяснить ситуацию любителям лезть в жизнь других людей.
"Дима никого не собирался бросать и оставлять в нищете. Меня приобщили к делу, потому что на предпоследнем заседании были озвучены суммы, которые поступали мне и являлись моим доходом (у нас на две карты общий счет) и вынесли решение, исходя из этих моментов, и по-прежнему не рассматривалось наличие еще двоих детей. Озвучивались завышенные цифры предыдущих лет", — разъяснила модель.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.