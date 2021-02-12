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Жена Тарасова уверила, что не "лишала куска" дочь мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Костенко объяснила, что устала от нападок хейторов, которые обвиняют супругов в том, что они через суд снизили выплаты по алиментам дочери футболиста от первого брака.

Жена Тарасова уверила, что не "лишала куска" дочь мужа

Недавно Дмитрий Тарасов выиграл суд, так как доказал, что больше не имеет возможности выплачивать старшей дочери алименты в прежнем объёме. Суд поддержал просьбу Тарасова, снизив размер выплат на 11-летнюю дочь Ангелину.

Интернет-пользователи заподозрили, что именно Костенко подговорила супруга избавиться от финансового бремени в виде алиментов.

Модель, у которой в браке с футболистом родились ещё двое детей, решила объяснить ситуацию любителям лезть в жизнь других людей.

"Дима никого не собирался бросать и оставлять в нищете. Меня приобщили к делу, потому что на предпоследнем заседании были озвучены суммы, которые поступали мне и являлись моим доходом (у нас на две карты общий счет) и вынесли решение, исходя из этих моментов, и по-прежнему не рассматривалось наличие еще двоих детей. Озвучивались завышенные цифры предыдущих лет", — разъяснила модель.

 

Автор: Елена Былкина
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