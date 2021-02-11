Дочь Любови Успенской объяснила, за что обижалась на мать

В 2020 году разразился скандал, так как дочь королевы русского шансона обвинила мать в жестоком обращении.

Татьяна Плаксина упрекала мать в том, что та принудительно поместила её в психиатрическую лечебницу.

Перед новым годом мать и дочь обменялись трогательными постами в Instagram и помирились.

Наследница Успенской ответила на вопросы в программе "Док-Ток".

"Мы с мамой общаемся. Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня. Я не чувствую себя счастливым человеком по ряду обстоятельств. По-настоящему счастлива я была, наверное, только в школе", — рассказала Татьяна в эфире Первого канала.

По словам Плаксиной, она в детстве не требовала от матери материальных благ, а только мечтала о том, чтобы та была рядом.