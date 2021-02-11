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Михаил Галустян стал персонажем армянского мультфильма

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В новом творении команды комика Галустян влюбляется в губастую рыбу из мультфильма "В синем море в белой пене".

Михаил Галустян стал персонажем армянского мультфильма

Исполнитель продолжает создавать клипы от лица своего любвеобильного персонажа "Супер Жорика".

Михаил Галустян опубликовал в своём Instagram анимационный клип, в котором Жорика очаровывает русалка с головой рыбы из знаменитого армянского мультфильма 1984 года, в котором звучит песня "Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём". 

"Друзья, посмотрите, что делается! ЕГО @superjorik_official просто не остановить. Один день остался до премьеры, а ему уже очень не терпится вам показать. Ну мне не жалко, ему приятно. Наслаждайтесь трейлером клипа "Чао Чао", — написал Михаил под видео.

Красотка из шедевра анимационного искусства СССР недавно стала мейнстримом. В Сети шутили, что в СССР предсказали моду на женщин, которые закачивают в губы море силикона. К качестве доказательств того, что армянские мультипликаторы угадали моду будущего, приводят именно губастую женщину-рыбу. 

Автор: Елена Былкина
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