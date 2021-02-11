Зрителя возмутило одно из выступлений юмориста.
Как сообщает Telegram-канал Hue, житель города Сорочинска Сергей Федорович, который является пенсионером МВД, посчитал выступление stand up комика оскорбительным.
Не понравилось пенсионеру обилие матерной брани в сценической речи комика Руслана Белого.
Сергей Федорович объяснил, что наткнулся в Сети на ролик под названием "Почему я отрастил усы".
Пожилой человек не ожидал подвоха в ролике со столь безобидным названием. Пенсионер был ошарашен тем, что видео было наполнено очень нецензурными выражениями.
"Много приходилось слышать разных слов, но такого я не слышал: через слово — мат, мат, мат. Меня это сильно возмутило с учетом еще того, что с каждым разом они (комики) все больше и больше себе позволяют выражаться нецензурной бранью для огромной аудитории нашего государства", — объяснил своё негодование Федорович в видеообращении.
Он отметил, что написал заявление на имя Генерального прокурора РФ с требованием привлечь комика к административной ответственности.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.