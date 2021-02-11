Из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко выпал молодой мужчина

Инцидент в квартире звезды фильма "Жизнь одна" произошёл в ночь на 11 февраля.

Как сообщает "Московский комсомолец", молодого мужчину нашли лежащим на земле под окнами квартиры звезды театра и кино Татьяны Яковенко.

Выяснилось, что в апартаментах на Новом Арбате организовал вечеринку сын актрисы. Картина происшествия до конца не ясна, однако есть информация, что 29-летний мужчина прервал празднование и заявил, что отправляется спать.

Позже его обнаружили лежащим на улице с многочисленными травмами. В настоящее время медики борются за жизнь мужчины.

Татьяна Яковенко получила известность благодаря роли в фильме "Жизнь одна". В картине её партнёрами по съёмочной площадке были Алексей Нилов и Сергей Безруков. Сейчас актриса служит в Театре на Покровке.