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Леонид Куравлёв ушёл в себя после смерти супруги

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильмов "Афоня"и "Иван Васильевич меняет профессию" ведёт замкнутый образ жизни. 

Леонид Куравлёв ушёл в себя после смерти супруги

В рекламе "Сбербанка" молодой Леонид Куравлёв в роли Жоржа Милославского бодр и весел. Персонаж, воссозданный по лицу знаменитого актёра с помощью компьютерной графики, живёт своей жизнью, полной приключений. 

Прототип любимого народом персонажа Леонид Куравлёв, напротив, замкнулся в себе и предпочитает жить тихо и одиноко.

Такие перемены знакомые заметили в артисте после смерти его жены, с которой от прожил более полувека. 

Друзья народного артиста РСФСР бьют тревогу. О затворничестве Леонида Вячеславовича было сказано в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Никас Сафронов, который поддерживал дружеские отношения с артистом, объяснил, что Куравлёв на протяжении восьми лет живет в одиночестве и не стремится ни с кем общаться. Он избегает даже телефонных звонков.

Ранее артист вёл публичную жизнь, часто посещая различные мероприятия, находясь в центре внимания. Перемены произошли с артистом именно после смерти его супруги Нины Васильевны. 

Соседи Куравлёва замечают, что он находится в упадническом состоянии духа и носит траурные цвета в одежде. 

 

Автор: Елена Былкина
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