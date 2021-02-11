Пожилая женщина внезапно почувствовала недомогание.
Врачи борются за жизнь 86-летней женщины.
Сообщается, что у вдовы актёра Евгения Леонова Ванды Стойловой резко упало давление. На место прибыли медики, которые приняли решение о немедленной госпитализации Ванды Владимировны.
Сейчас пожилая женщина находится в реанимации без сознания.
Журналисты связались с сыном Ванды Стойловой Андреем Леоновым.
"Нормально пока все. Не надо ничего сообщать. Извините", — уклончиво прокомментировал ситуацию актёр.
Ванда Владимировна моложе звезды фильма "Джентльмены удачи" Евгения Леонова на девять лет. Актёр скончался в 1994 году, так как у него оторвался тромб.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.