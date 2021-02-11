На брак актрису с режиссёром подтолкнула необходимость.
Супруг Ксении Собчак поступил как честный человек, вступив в брак с женщиной, которая ждала от него ребёнка.
По словам Дарьи Мороз, Константин Богомолов отправил её узнавать свободные даты на роспись в ЗАГСе. Мужчине, как вспоминает Дарья, не понравилось число восемь. Он назвал это число символом бесконечности, что почему-то напугало режиссёра.
Актриса и режиссёр прожили в браке восемь лет.
Дарья рассказала, что на момент их женитьбы с Богомоловым, она зарабатывала больше, чем супруг.
"Когда мы были в браке, сначала он зарабатывал меньше, чем я. Да, так получалось. Когда я рожала ребенка, было сложно, ведь я не работала. Потом все изменилось", — объяснила актриса.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.