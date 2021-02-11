Дарья Мороз объяснила, что вышла замуж за Богомолова "по залету"

На брак актрису с режиссёром подтолкнула необходимость.

Супруг Ксении Собчак поступил как честный человек, вступив в брак с женщиной, которая ждала от него ребёнка.

По словам Дарьи Мороз, Константин Богомолов отправил её узнавать свободные даты на роспись в ЗАГСе. Мужчине, как вспоминает Дарья, не понравилось число восемь. Он назвал это число символом бесконечности, что почему-то напугало режиссёра.

Актриса и режиссёр прожили в браке восемь лет.

Дарья рассказала, что на момент их женитьбы с Богомоловым, она зарабатывала больше, чем супруг.