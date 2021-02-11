Хилькевич, которая умерла в "Википедии", потребовала её "воскресить"

Подписчики прислали звезде "Универа" информацию о её недавней кончине.

Актриса поспешила опровергнуть недостоверные сведения.

"Я тут узнала от своих подписчиков, что я вчера умерла. В Яндексе обновили информацию. В очередной раз убеждаемся в четкой и честной работе наших СМИ. Но я выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня", — написала Анна в своём микроблоге.

Этот случай оставил неприятный осадок в душе артистки. Она призналась, что у неё создалось ощущение, будто она вернулась с того света.

Анна уверила подписчиков, что не собирается умирать, так как у неё много планов и незавершённых дел в этом мире.