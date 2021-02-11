Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.
Юлия Ковальчку опубликовала в своём Instagram снимок, на котором она предстала перед подписчиками в маленьких чёрных трусах и белой задранной майке.
38-летняя певица продемонстрировала свои стройные ноги, плоский живот и тонкую талию.
На такой поступок исполнительницу натолкнули бестактные замечания подписчиков, которые не оценили её предыдущий образ в объёмном пальто и бесформенных брюках.
"Похоже надо восстановить баланс одето-раздетых фотографий в моем профиле, так как некоторые прекрасные подписчицы имели неосторожность под прошлым фото написать, что я бабушка. Не то, чтобы я обижалась, но мы такие, как себя ощущаем, а я ощущаю себя вполне ещё молодо. И надеюсь моё появление в купальнике на пляже летом не вызовет визуальный шок, над чем я периодически кропотливо работаю," — написала Ковальчук под пикантным фото.
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