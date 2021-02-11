Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха

Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.

Юлия Ковальчку опубликовала в своём Instagram снимок, на котором она предстала перед подписчиками в маленьких чёрных трусах и белой задранной майке.

38-летняя певица продемонстрировала свои стройные ноги, плоский живот и тонкую талию.

На такой поступок исполнительницу натолкнули бестактные замечания подписчиков, которые не оценили её предыдущий образ в объёмном пальто и бесформенных брюках.