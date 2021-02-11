Мартиросян заставил Харламова признаться, сколько тот зарабатывает

Продюсер Comedy Club припёр комика к стенке.

Гарик Мартиросян направил на Гарика Харламова камеру и стал выпытывать у него финансовые тайны.

"Сенсационное интервью с одним из самых астрономически богатых комиков мира! Да, что там мира — проспекта Мира!!!", — написал Мартиросян под видео, опубликованное в его Instagram.

Под напором Мартиросяна Харламов нехотя признаётся, что зарабатывает в месяц семь миллионов долларов.

Мартиросян не верит соратнику по юмористическому цеху и требует, чтобы он назвал не официальный, а реальный заработок. Харламов сдаётся и объясняет, что реальный его доход в месяц исчисляется семидесятью миллионами долларов.

— На что ты тратишь деньги? — спросил Мартиросян. — Я всё трачу на одежду, — признаётся Харламов. — Это знаменитая кепка из чёрного золота? — интересуется Мартиросян — Всё верно. Инкрустированная бриллиантами изнутри, — уточняет Харламов.

Мартиросян просит приятеля снять кепку и показать, что находится под ней.

Астрономически богатый комик демонстрирует странную причёску с мокрыми от пота прядями волос.