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Ярослав Сумишевский выразил свои эмоции после похорон жены

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга музыканта скончалась в реанимации после автомобильной аварии под Красноярском.

Ярослав Сумишевский выразил свои эмоции после похорон жены

В ДТП погиб также глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, который был за рулём. Сам Ярослав Сумишевский получил черепно-мозговую травму.

Исполнитель, известный по шоу "Три аккорда", тяжело переживает потерю жены. Музыкант прервал молчание и поделился своей болью с подписчиками.

Сумишевский опубликовал в Instagram музыкальный ролик со снимками умершей жены.

"Для меня рухнул мир. Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело… Такую боль я еще не испытывал, не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них", — написал Сумишевский.

Артист решил бороться с унынием с помощью работы. Он решил не отменять свой концерт в "Крокус Сити Холле", так как, по его словам, Наталья бы не одобрила, если бы он опустил руки.

"Наташа всегда мотивировала нас быть сильными, бороться и брать новые вершины. Она очень хотела провести наш концерт в "Крокусе" и приложила немало усилий для того, чтобы он состоялся. Она всегда говорила, что мы должны покорить две самые большие площадки столицы. Кремль уже состоялся. Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась. 14 марта я выйду на сцену. Для нее. Для вас. Также подтверждаю весь гастрольный график на своем сайте. До встречи!" — объяснил вдовец.

 

Автор: Елена Былкина
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