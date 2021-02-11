Ярослав Сумишевский выразил свои эмоции после похорон жены

Супруга музыканта скончалась в реанимации после автомобильной аварии под Красноярском.

В ДТП погиб также глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, который был за рулём. Сам Ярослав Сумишевский получил черепно-мозговую травму.

Исполнитель, известный по шоу "Три аккорда", тяжело переживает потерю жены. Музыкант прервал молчание и поделился своей болью с подписчиками.

Сумишевский опубликовал в Instagram музыкальный ролик со снимками умершей жены.

"Для меня рухнул мир. Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело… Такую боль я еще не испытывал, не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них", — написал Сумишевский.

Артист решил бороться с унынием с помощью работы. Он решил не отменять свой концерт в "Крокус Сити Холле", так как, по его словам, Наталья бы не одобрила, если бы он опустил руки.