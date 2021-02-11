Супруга музыканта скончалась в реанимации после автомобильной аварии под Красноярском.
В ДТП погиб также глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, который был за рулём. Сам Ярослав Сумишевский получил черепно-мозговую травму.
Исполнитель, известный по шоу "Три аккорда", тяжело переживает потерю жены. Музыкант прервал молчание и поделился своей болью с подписчиками.
Сумишевский опубликовал в Instagram музыкальный ролик со снимками умершей жены.
"Для меня рухнул мир. Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело… Такую боль я еще не испытывал, не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них", — написал Сумишевский.
Артист решил бороться с унынием с помощью работы. Он решил не отменять свой концерт в "Крокус Сити Холле", так как, по его словам, Наталья бы не одобрила, если бы он опустил руки.
"Наташа всегда мотивировала нас быть сильными, бороться и брать новые вершины. Она очень хотела провести наш концерт в "Крокусе" и приложила немало усилий для того, чтобы он состоялся. Она всегда говорила, что мы должны покорить две самые большие площадки столицы. Кремль уже состоялся. Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась. 14 марта я выйду на сцену. Для нее. Для вас. Также подтверждаю весь гастрольный график на своем сайте. До встречи!" — объяснил вдовец.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.