Женщины устроили словесную перебранку на ток-шоу "Пусть говорят".
Бывшая жена убитого на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Светлана Макеенко обвинила Марию Максакову в том, что она обманным путём завладела имуществом их общей с Вороненковым дочери Екатерины.
Макеенко рассказала, что Максакова из ревности распространяла слухи о наркозависимости Екатерины.
"Ты со своим третьим супругом обокрала мошенническим путем мою дочь. Ты лишила её всех личных вещей, переманила ее. Что наобещала — я не знаю. Катя жила в своей квартире, у нее был офис, которого она лишилась", — объяснила экс-супруга Вороненкова.
Светлана пообещала рассказать "очень много вещей", если она не оставит в покое её дочь.
"Я запрещаю Марии трогать мою дочь. Я твоих детей никогда не трогала, хотя знаю очень много вещей, которые ты говорила в их адрес", — заявила она.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.