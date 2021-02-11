Экс-супруга убитого Вороненкова пригрозила Максаковой разоблачением

Женщины устроили словесную перебранку на ток-шоу "Пусть говорят".

Бывшая жена убитого на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Светлана Макеенко обвинила Марию Максакову в том, что она обманным путём завладела имуществом их общей с Вороненковым дочери Екатерины.

Макеенко рассказала, что Максакова из ревности распространяла слухи о наркозависимости Екатерины.

"Ты со своим третьим супругом обокрала мошенническим путем мою дочь. Ты лишила её всех личных вещей, переманила ее. Что наобещала — я не знаю. Катя жила в своей квартире, у нее был офис, которого она лишилась", — объяснила экс-супруга Вороненкова.

Светлана пообещала рассказать "очень много вещей", если она не оставит в покое её дочь.