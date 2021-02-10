Когда папа — нарцисс: Максим Галкин объявил себя гением года

Юморист опубликовал в сторис Instagram забавное видео с дочкой Лизой.

Максим Галкин продолжает радовать публику милыми семейными кадрами.

На этот раз ведущий показал, как они с Лизой Галкиной собирают конструктор.

Впрочем, комик был занят исключительно своей персоной. В то время как девочка сосредоточенно пыталась собрать головоломку, Максим занимался самолюбованием.

— Как тебе моя причёска, нормально? — поинтересовался Галкин у дочки, поправляя пряди своей пышной шевелюры. — Класс, — ответила Лиза — Точно? — переспросил юморист. — Точно. Честное слово. Я папочке своему не вру, — уверила отца очаровательная и непосредственная Лиза.

Галкин уловил на заднем фоне из телевизора подходящую речь.