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Когда папа — нарцисс: Максим Галкин объявил себя гением года

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист опубликовал в сторис Instagram забавное видео с дочкой Лизой.

Когда папа — нарцисс: Максим Галкин объявил себя гением года

Максим Галкин продолжает радовать публику милыми семейными кадрами.

На этот раз ведущий показал, как они с Лизой Галкиной собирают конструктор.

Впрочем, комик был занят исключительно своей персоной. В то время как девочка сосредоточенно пыталась собрать головоломку, Максим занимался самолюбованием.

— Как тебе моя причёска, нормально? — поинтересовался Галкин у дочки, поправляя пряди своей пышной шевелюры.

— Класс, — ответила Лиза

— Точно? — переспросил юморист.

— Точно. Честное слово. Я папочке своему не вру, — уверила отца очаровательная и непосредственная Лиза.

Галкин уловил на заднем фоне из телевизора подходящую речь.

"Премию гений года получает, — доносились слова из телевизора, — Максим Галкин! — подхватил и продолжил юморист, продолжив самолюбование самовосхвалением. 

Автор: Елена Былкина
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