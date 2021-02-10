Юморист опубликовал в сторис Instagram забавное видео с дочкой Лизой.
Максим Галкин продолжает радовать публику милыми семейными кадрами.
На этот раз ведущий показал, как они с Лизой Галкиной собирают конструктор.
Впрочем, комик был занят исключительно своей персоной. В то время как девочка сосредоточенно пыталась собрать головоломку, Максим занимался самолюбованием.
— Как тебе моя причёска, нормально? — поинтересовался Галкин у дочки, поправляя пряди своей пышной шевелюры.
— Класс, — ответила Лиза
— Точно? — переспросил юморист.
— Точно. Честное слово. Я папочке своему не вру, — уверила отца очаровательная и непосредственная Лиза.
Галкин уловил на заднем фоне из телевизора подходящую речь.
"Премию гений года получает, — доносились слова из телевизора, — Максим Галкин! — подхватил и продолжил юморист, продолжив самолюбование самовосхвалением.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.