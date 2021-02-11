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Виталина Цымбалюк-Романовская сфотографировалась в купальнике-невидимке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пианистка блеснула перед фолловерами фигурой-тростиночкой.

Виталина Цымбалюк-Романовская сфотографировалась в купальнике-невидимке

В своём Instagram Виталина опубликовала снимок в необычном купальнике. Пианистка предстала перед подписчиками в слитном купальнике с нежно-зелёным принтом.

"Дорогие девочки и милые дамы. Хочу порадовать вас абсолютно летним постом. В моей коллекции летней одежды появилась "изюминка": купальники — невидимки, которые совершенно не оставляют белых следов на коже, то есть загар ложится равномерно по всему телу. Ткань, из которой они сшиты, обладает эффектом солнцезащитного крема. Кроме этого, они мгновенно сохнут, имеют креативные фасоны и эксклюзивные принты. Пока за окном мороз и снегопад я уже строю планы на лето! С Любовью", — написала под снимком Виталина.

Фолловеры были восхищены стройностью 41-летней артистки, которая больше походит на нежного подростка, чем на взрослую женщину.

"Боже, какая тростиночка!!!" — осыпали Виталину комплиментами подписчицы

"Фигурка отпад! Виталиночка, вы такая хорошенькая", — умилились интернет-пользователи.

Автор: Елена Былкина
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