Рэпер Серёга через суд отобрал детей у бывшей жены

Экс-супруга музыканта уверяет, что не видела сыновей уже больше года.

Судебное разбирательство, призванное определить, с кем после развода должны жить дети Сергея Пархоменко, известного как рэпер Серёга, и его экс-супруги Полины Ололо, длится уже много месяцев.

Женщина пожаловалась на то, что бывший муж увёз сыновей в неизвестном направлении, занёс её номер телефона в чёрный список и не разрешает ей видеться с детьми.

Она также уверена, что его победы в суде связаны с тем, что он водит дружбу с представителями власти.

Полина уверена, что рэпер плохо обращается с детьми, а увёз их только для того, чтобы насолить ей.