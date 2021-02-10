Экс-супруга музыканта уверяет, что не видела сыновей уже больше года.
Судебное разбирательство, призванное определить, с кем после развода должны жить дети Сергея Пархоменко, известного как рэпер Серёга, и его экс-супруги Полины Ололо, длится уже много месяцев.
Женщина пожаловалась на то, что бывший муж увёз сыновей в неизвестном направлении, занёс её номер телефона в чёрный список и не разрешает ей видеться с детьми.
Она также уверена, что его победы в суде связаны с тем, что он водит дружбу с представителями власти.
Полина уверена, что рэпер плохо обращается с детьми, а увёз их только для того, чтобы насолить ей.
"Я просила суд разрешить видеться с детьми до вынесения решения суда по существу, поскольку процесс может продолжаться еще очень долго, а то и несколько лет. Мне было отказано, поскольку Сергей Пархоменко утверждает, что я вижу детей и разговариваю с ними по телефону почти ежедневно, что является откровенной, наглой ложью" — объяснила Полина.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.