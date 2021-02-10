Дизайнер Филипп Плейн ответил на упрёки в гомофобии

Немецкий модельер попытался оправдаться в своём Instagram-аккаунте.

Филипп Плейн, которого связывает давняя дружба с продюсером Яной Рудковской, прокомментировал жалобу своего уволенного сотрудника.

Профессионал в сфере моды объяснил, что уволил работника исключительно из-за плохого выполнения им должностных обязанностей.

"Прискорбно видеть, как некоторые люди пытаются использовать свою сексуальную ориентацию как способ получить собственную выгоду. Я работаю в индустрии моды почти с 20 лет. И за это время я не сталкивался ни с одним обвинением в дискриминации", — написал дизайнер в своём микроблоге.

Он уверил, что работал с представителями различных ориентаций и гендеров. Кроме того, по словам Филиппа, он никогда не опровергал слухи в том, что он гей, так как не видит в этом ничего плохого.