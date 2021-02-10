Валентина Юдашкина укорили за неправильное обращение с внуком

Знаменитый кутюрье опубликовал снимок своего очаровательного златокудрого внука.

Малыш с огромными печальными глазами заставил публику умилиться.

Нашлись, однако, и те, кто сумел выискать повод для хейта. Сетевым критикам показалось неправильным то, что на ребёнка надели медицинскую маску.

Интернет-знатоки объяснили Валентину Юдашкину, чем чревато для детей ношение маски. Знаменитого деда предостерегли от таких мер, так как у мальчика может возникнуть гипоксия или отравление.