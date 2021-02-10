Знаменитый кутюрье опубликовал снимок своего очаровательного златокудрого внука.
Малыш с огромными печальными глазами заставил публику умилиться.
Нашлись, однако, и те, кто сумел выискать повод для хейта. Сетевым критикам показалось неправильным то, что на ребёнка надели медицинскую маску.
Интернет-знатоки объяснили Валентину Юдашкину, чем чревато для детей ношение маски. Знаменитого деда предостерегли от таких мер, так как у мальчика может возникнуть гипоксия или отравление.
"Врачи говорят, что у детей и стариков поверхностное дыхание и им нельзя носить маски", — увещевали Валентина Абрамовича.
"Не одевайте на детей медицинские маски, они же с хлором, лучше купите им бандану, как у ковбоя!", — давали советы фолловеры.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.