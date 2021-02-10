Шоумен снова вернулся к давней истории из-за нового проекта исполнителя.
Иван Ургант не упустил случая припомнить Диме Билану его выходку на дне города в Самаре.
Тогда зрителям показалось, что Дима был нетрезв на сцене, поэтому не смог должным образом провести свой концерт.
Инцидент давно остался в прошлом, однако периодически исполнителю "наступают на больную мозоль".
Воскресить "тёмное прошлое" Билана Ургант решил, когда затронул новое шоу исполнителя The Weekend, на которое Дима потратил семь миллионов долларов.
"Когда у нас в России артист свои деньги тратил, чтобы сделать яркое, запоминающееся шоу, о котором потом все будут говорить долгие годы? Последний раз это было два года назад, когда в Самаре Дима Билан за полторы тысячи рублей купил бутылку коньяка!" — съязвил ведущий в своём вечернем шоу.
Дима Билан принял очередной "укол" с повинной головой.
"Помимо смеха, на самом деле я урок для себя огромный заимел. Я понял, что такое быть распятым", — объяснил Дима Билан.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.