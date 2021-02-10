Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Российские удобрения взволновали Минторг США: введены новые пошлины
Российским биатлонистам разрешили использовать флаг РФ на автомобилях
"Одноклассники" запустили новый сервис для официальных профилей
Россия не примет участие в семинаре ОБСЕ по военным доктринам
Плюс-минус ноль: эксперт разъясняет, что происходит с доходами россиян
Ночное искусственное освещение повышает риск развития рака щитовидки
Исмаилов ответил на предложение Хабиба провести схватку
Доктор Мясников предупредил об опасности сосудосуживающих препаратов
Немецкая модель найдена мёртвой после расставания со звездой "Баварии"

Иван Ургант вспомнил конфуз Димы Билана на концерте в Самаре

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумен снова вернулся к давней истории из-за нового проекта исполнителя.

Иван Ургант вспомнил конфуз Димы Билана на концерте в Самаре

Иван Ургант не упустил случая припомнить Диме Билану его выходку на дне города в Самаре.

Тогда зрителям показалось, что Дима был нетрезв на сцене, поэтому не смог должным образом провести свой концерт.

Инцидент давно остался в прошлом, однако периодически исполнителю "наступают на больную мозоль".

Воскресить "тёмное прошлое" Билана Ургант решил, когда затронул новое шоу исполнителя The Weekend, на которое Дима потратил семь миллионов долларов.

"Когда у нас в России артист свои деньги тратил, чтобы сделать яркое, запоминающееся шоу, о котором потом все будут говорить долгие годы? Последний раз это было два года назад, когда в Самаре Дима Билан за полторы тысячи рублей купил бутылку коньяка!" — съязвил ведущий в своём вечернем шоу.

Дима Билан принял очередной "укол" с повинной головой.

"Помимо смеха, на самом деле я урок для себя огромный заимел. Я понял, что такое быть распятым", — объяснил Дима Билан.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
"Одноклассники" запустили новый сервис для официальных профилей
Дизайнер Филипп Плейн ответил на упрёки в гомофобии
Россия не примет участие в семинаре ОБСЕ по военным доктринам
Плюс-минус ноль: эксперт разъясняет, что происходит с доходами россиян
Валентина Юдашкина укорили за неправильное обращение с внуком 
Ночное искусственное освещение повышает риск развития рака щитовидки
Исмаилов ответил на предложение Хабиба провести схватку
Иван Ургант вспомнил конфуз Димы Билана на концерте в Самаре
Доктор Мясников предупредил об опасности сосудосуживающих препаратов
Немецкая модель найдена мёртвой после расставания со звездой "Баварии"
Популярное
Мир. Новости мира
Торг окончен: Курилы наши, как и Крым

Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.

Торг окончен: Курилы наши, как и Крым
Мясников: снижение веса может быть признаком рака поджелудочной железы
Здоровье и профилактика
Мясников: снижение веса может быть признаком рака поджелудочной железы
Российский шоу-бизнес
Павловский ответил на вопрос об отношениях Путина с Кабаевой
Мир. Новости мира
"Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля
Василий Амирджанов Власти не стали разгонять акции в поддержку Путина Василий Амирджанов Олег Артюков "Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля Олег Артюков Любовь Степушова В Норвегии не одобряют размещения бомбардировщиков США B-1B Lancer Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Соловьёв прокомментировал обвинения хозяина "виллы Навального"
Новости спорта
Российские лыжники не смогли завоевать медалей на старте юниорского ЧМ
Алексей Мухин: Навальный уже совсем потерял человеческий облик
Политика. Новости и аналитика
Алексей Мухин: Навальный уже совсем потерял человеческий облик
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников