Иван Ургант вспомнил конфуз Димы Билана на концерте в Самаре

Шоумен снова вернулся к давней истории из-за нового проекта исполнителя.

Иван Ургант не упустил случая припомнить Диме Билану его выходку на дне города в Самаре.

Тогда зрителям показалось, что Дима был нетрезв на сцене, поэтому не смог должным образом провести свой концерт.

Инцидент давно остался в прошлом, однако периодически исполнителю "наступают на больную мозоль".

Воскресить "тёмное прошлое" Билана Ургант решил, когда затронул новое шоу исполнителя The Weekend, на которое Дима потратил семь миллионов долларов.

"Когда у нас в России артист свои деньги тратил, чтобы сделать яркое, запоминающееся шоу, о котором потом все будут говорить долгие годы? Последний раз это было два года назад, когда в Самаре Дима Билан за полторы тысячи рублей купил бутылку коньяка!" — съязвил ведущий в своём вечернем шоу.

Дима Билан принял очередной "укол" с повинной головой.