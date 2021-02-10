Поющая ведущая, которая недавно рассталась с возлюбленным, почувствовала, что нуждается в медицинской помощи.
Давид Манукян периодически публикует в своём микроблоге снимки из больничной палаты. У блогера возникли проблемы с рукой. Дава участвует в шоу "Танцы со звёздами" и вынужден выступать в тугой медицинской повязке.
Ольга Бузова тоже решила заняться своим здоровьем вплотную.
Подписчики предостерегали девушку от экспериментов с собственным весом, обращая внимание на излишнюю худобу экс-ведущей "Дома-2". Особенно ужасали подписчиков фото Ольги в купальнике, на которых были видны её рёбра.
Бузова уверяла всех, что довольна собственным весом, однако медики подтвердили, что у Бузовой наблюдается серьёзный дефицит веса.
"Как я и предполагала, не хватает мне веса вообще. Не хватает где-то 11 килограммов. Жира в размере семь. И мышц, кстати, тоже не хватает. Нужно будет заняться спинкой… Я забросила немножко себя. Все свободное время посвящала и посвящала. А про себя забыла", — цитирует звезду Пятый канал.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.