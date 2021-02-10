Из-за чего Ольга Бузова угодила в реабилитационный центр?

Поющая ведущая, которая недавно рассталась с возлюбленным, почувствовала, что нуждается в медицинской помощи.

Давид Манукян периодически публикует в своём микроблоге снимки из больничной палаты. У блогера возникли проблемы с рукой. Дава участвует в шоу "Танцы со звёздами" и вынужден выступать в тугой медицинской повязке.

Ольга Бузова тоже решила заняться своим здоровьем вплотную.

Подписчики предостерегали девушку от экспериментов с собственным весом, обращая внимание на излишнюю худобу экс-ведущей "Дома-2". Особенно ужасали подписчиков фото Ольги в купальнике, на которых были видны её рёбра.

Бузова уверяла всех, что довольна собственным весом, однако медики подтвердили, что у Бузовой наблюдается серьёзный дефицит веса.