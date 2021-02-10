Журналистка опубликовала снимок, где она лежит на морском побережье в леопардовом купальнике.
Ксения Собчак продолжает делиться с подписчиками фото-контентом, собранным на отдыхе на Мальдивских островах.
Ранее Ксения Анатольевна демонстрировала свою пятую точку, отмечая, что "всё лучшее у неё позади".
"Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!!! Ну, шо @svetametkina, ты готова к битве купальников @yanadress? Вспоминая @joalimaldives", — написала Собчак в своём Instagram под жарким фото.
Светская львица предстала лежащей на спине на белоснежном песке, показывая свои длинные загорелые ноги. Возможно, именно ноги журналистки ввели фолловеров в заблуждение.
"Я думал, Волочкова лежит, присмотрелся — Собчак", — прокомментировал снимок подписчик.
Этот комментарий набрал кучу лайков.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.