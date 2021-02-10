Битва купальников: Ксению Собчак перепутали с Анастасией Волочковой

Журналистка опубликовала снимок, где она лежит на морском побережье в леопардовом купальнике.

Ксения Собчак продолжает делиться с подписчиками фото-контентом, собранным на отдыхе на Мальдивских островах.

Ранее Ксения Анатольевна демонстрировала свою пятую точку, отмечая, что "всё лучшее у неё позади".

"Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!!! Ну, шо @svetametkina, ты готова к битве купальников @yanadress? Вспоминая @joalimaldives", — написала Собчак в своём Instagram под жарким фото.

Светская львица предстала лежащей на спине на белоснежном песке, показывая свои длинные загорелые ноги. Возможно, именно ноги журналистки ввели фолловеров в заблуждение.

"Я думал, Волочкова лежит, присмотрелся — Собчак", — прокомментировал снимок подписчик.

Этот комментарий набрал кучу лайков.