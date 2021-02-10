Иду Галич вывели из себя слухи о ссоре с мужем на дне рождения сына

Блогер отреагировала на публикацию СМИ, в которой сообщалось о её конфликте с экс-супругом.

Одна из самых успешных Instagram-блогеров Ида Галич прокомментировала информацию о своём конфликте с экс-супругом Аланом Басиевым.

Ида уверила, что не стала бы портить праздник своему ребёнку.

"Ну как так? Ну кто ругался? Вы представляете, чтобы я на таком важном для нашего сына празднике с кем-то выясняла отношения? Алан пришел с огромным букетом красивейших цветов, мы пофоткались, созвонились с его родителями, провели традиционный осетинский обряд. И уже потом Аланчик уехал. Так сложились обстоятельства. Мы разводимся и по понятным причинам каждый из нас в какое-то время на празднике мог загрустить. Но какие ссоры? Все было хорошо. Не придумывайте свою правду. Это больно и сейчас совсем не нужно", — выразила негодование Галич.

Звезда интернета пожаловалась, что необоснованные слухи доставляют неприятности ей и её семье.