Блогер отреагировала на публикацию СМИ, в которой сообщалось о её конфликте с экс-супругом.
Одна из самых успешных Instagram-блогеров Ида Галич прокомментировала информацию о своём конфликте с экс-супругом Аланом Басиевым.
Ида уверила, что не стала бы портить праздник своему ребёнку.
"Ну как так? Ну кто ругался? Вы представляете, чтобы я на таком важном для нашего сына празднике с кем-то выясняла отношения? Алан пришел с огромным букетом красивейших цветов, мы пофоткались, созвонились с его родителями, провели традиционный осетинский обряд. И уже потом Аланчик уехал. Так сложились обстоятельства.
Мы разводимся и по понятным причинам каждый из нас в какое-то время на празднике мог загрустить. Но какие ссоры? Все было хорошо. Не придумывайте свою правду. Это больно и сейчас совсем не нужно", — выразила негодование Галич.
Звезда интернета пожаловалась, что необоснованные слухи доставляют неприятности ей и её семье.
"Не верю, что должна объяснять такие вещи, но делаю это ради наших родственников, которые могут вычитать подобную информацию в Telegram-каналах, которые не брезгуют работать с непроверенными и "бредовыми "новостями", — посетовала блогер.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.