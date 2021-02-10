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Друзья покойного солиста "Иванушек" устроили перебранку в эфире ток-шоу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Причиной конфликта стало завещание Олега Яковлева.

Друзья покойного солиста "Иванушек" устроили перебранку в эфире ток-шоу

На имущество исполнителя претендует сразу несколько человек.

Олег Яковлев завещал элитную квартиру на Дербеневской набережной своему университетскому другу — актёру Роману Радову.

С этим решением не согласна экс-директор певца — Александра Куцевол, которая уверяет, что стала женой Яковлева, сочетавшись с ним законным браком в Сербии.

Друзья покойного солиста группы "Иванушки International" уверены, что у Олега с Куцевол был только гражданский союз.

Женщину упрекают в том, что она отказывается освобождать квадратные метры, утверждая, что является наследницей первой очереди. Она, по словам знакомой Яковлева, прописала себя и своих родителей на спорных квадратных метрах и постоянно меняет замки в квартире.

Журналистка Евгения Кириченко, которая с детства дружила с Яковлевым и с Романом Радовым, пожаловалась на то, что Александра Куцевол "преследует" её в сети.

"Вместо того, чтобы освободить квартиру, Александра травит меня в соцсетях, пишет гадости. У нас не было конфликта, Яковлев просил меня вести это дело, не оставлять родственников и друга", — сказала Кириченко в эфире ток-шоу Андрея Малахова.

 

Автор: Елена Былкина
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