Причиной конфликта стало завещание Олега Яковлева.
На имущество исполнителя претендует сразу несколько человек.
Олег Яковлев завещал элитную квартиру на Дербеневской набережной своему университетскому другу — актёру Роману Радову.
С этим решением не согласна экс-директор певца — Александра Куцевол, которая уверяет, что стала женой Яковлева, сочетавшись с ним законным браком в Сербии.
Друзья покойного солиста группы "Иванушки International" уверены, что у Олега с Куцевол был только гражданский союз.
Женщину упрекают в том, что она отказывается освобождать квадратные метры, утверждая, что является наследницей первой очереди. Она, по словам знакомой Яковлева, прописала себя и своих родителей на спорных квадратных метрах и постоянно меняет замки в квартире.
Журналистка Евгения Кириченко, которая с детства дружила с Яковлевым и с Романом Радовым, пожаловалась на то, что Александра Куцевол "преследует" её в сети.
"Вместо того, чтобы освободить квартиру, Александра травит меня в соцсетях, пишет гадости. У нас не было конфликта, Яковлев просил меня вести это дело, не оставлять родственников и друга", — сказала Кириченко в эфире ток-шоу Андрея Малахова.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.