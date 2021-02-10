Друзья покойного солиста "Иванушек" устроили перебранку в эфире ток-шоу

Причиной конфликта стало завещание Олега Яковлева.

На имущество исполнителя претендует сразу несколько человек.

Олег Яковлев завещал элитную квартиру на Дербеневской набережной своему университетскому другу — актёру Роману Радову.

С этим решением не согласна экс-директор певца — Александра Куцевол, которая уверяет, что стала женой Яковлева, сочетавшись с ним законным браком в Сербии.

Друзья покойного солиста группы "Иванушки International" уверены, что у Олега с Куцевол был только гражданский союз.

Женщину упрекают в том, что она отказывается освобождать квадратные метры, утверждая, что является наследницей первой очереди. Она, по словам знакомой Яковлева, прописала себя и своих родителей на спорных квадратных метрах и постоянно меняет замки в квартире.

Журналистка Евгения Кириченко, которая с детства дружила с Яковлевым и с Романом Радовым, пожаловалась на то, что Александра Куцевол "преследует" её в сети.