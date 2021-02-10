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Дочь Ларисы Гузеевой экстренно прооперировали 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В жизни девушки началась чёрная полоса.

Дочь Ларисы Гузеевой экстренно прооперировали 

Недавно дочь Ларисы Гузеевой перенесла операцию по удалению опухоли яичника. Неприятность снова настигла Ольгу Бухарову. Девушка стала жертвой гололёда. Она серьёзно повредила ногу при падении, поэтому понадобилось хирургическое вмешательство.

Бухарова сама объяснила, что с ней произошло. Девушка опубликовала в своём микроблоге кадры из больничной палаты.

"Дорогие, просто упала в гололед в ноябре, и еще потом несколько раз. Спасибо за поддержку еще миллион раз!" — объяснила 20-летняя девушка.

Ранее Ольга жаловалась на депрессию и проблемы со здоровьем.

"Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса, задержка жидкости, кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон и метаболизм, боли в кишечнике и мигрени, от которых теряешь сознание", — отмечала ранее дочь ведущей шоу "Давай поженимся".

 

Автор: Елена Былкина
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