Татьяна Брухунова некоторое время была помощницей Евгения Вагановича, поэтому у неё есть опыт организации гастрольной работы.
Супруга Евгения Петросяна сейчас изучает достопримечательности города Сочи. Делает она это в перерыве между работой.
"Медленно, но верно жизнь возвращается к привычным ритмам. Сегодня я прилетела в Сочи. Впереди несколько рабочих дней в рамках которых я обязательно найдут время на отдых! Как говорится, не переключайтесь! У меня большие планы", — написала Татьяна в Instagram.
Женщина предвидела укоры диванных критиков, поэтому поспешила объяснить, с кем остался маленький сын Ваган, которому нет ещё и года.
"Объявление для неравнодушных тётушек, что волнуются за чужих детей. Ваган дома с папой и няней. А я трижды в день на связи с домом по Skype", — написала Брухунова.
По информации ФАН, Татьяна занимается в Сочи организацией концертов Евгения Петросяна.
"По предварительным данным, речь идет о планировании концертного сезона и выступлений Петросяна в Сочи", — уточнил источник издания ФАН.
Татьяна уже побывала в дендрарии и восхитилась фаер-шоу.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.