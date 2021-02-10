Жена Петросяна оставила сына ради организации концертов мужа

Татьяна Брухунова некоторое время была помощницей Евгения Вагановича, поэтому у неё есть опыт организации гастрольной работы.

Супруга Евгения Петросяна сейчас изучает достопримечательности города Сочи. Делает она это в перерыве между работой.

"Медленно, но верно жизнь возвращается к привычным ритмам. Сегодня я прилетела в Сочи. Впереди несколько рабочих дней в рамках которых я обязательно найдут время на отдых! Как говорится, не переключайтесь! У меня большие планы", — написала Татьяна в Instagram.

Женщина предвидела укоры диванных критиков, поэтому поспешила объяснить, с кем остался маленький сын Ваган, которому нет ещё и года.

"Объявление для неравнодушных тётушек, что волнуются за чужих детей. Ваган дома с папой и няней. А я трижды в день на связи с домом по Skype", — написала Брухунова.

По информации ФАН, Татьяна занимается в Сочи организацией концертов Евгения Петросяна.

"По предварительным данным, речь идет о планировании концертного сезона и выступлений Петросяна в Сочи", — уточнил источник издания ФАН.

Татьяна уже побывала в дендрарии и восхитилась фаер-шоу.