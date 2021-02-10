Прокуратура требует аннулировать сделку дочери Баталова с Дрожжиной

Прокуратура Москвы пытается отстоять интересы дочери актёра Алексея Баталова.

Договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с актрисой Натальей Дрожжиной, могут быть расторгнуты.

"Прокуратура Центрального административного округа Москвы в интересах Марии Баталовой направила в Замоскворецкий районный суд исковое заявление о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Дрожжиной, а также о применении последствий недействительности указанных сделок", — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура склоняется к тому, что договоры пожизненного содержания с иждивением вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко подписала под влиянием обмана. Действия Натальи Дрожжиной были названы неправомерными.

Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину, которых обвиняют в мошенничестве, грозит до десяти лет лишения свободы.