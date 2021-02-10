Политтехнолог, которого называют человеком, который "создал" Путина, раскрыл музыкальные предпочтения президента РФ.
Глеб Павловский дал интервью Ирине Шихман. В YouTube-программе "А поговорить?" политтехнолог рассказал о любви Владимира Путина к творчеству Владимира Высоцкого.
По словам Глеба Олеговича, Высоцкого президент РФ любит больше, чем лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева.
— У него есть осознанный или неосознанный внутренний паттерн Высоцкого, — заявил политтехнолог.
— Не "Любэ", как нам рассказывали? — спросила журналист.
— Ну, "Любэ" — это что такое? "Любэ" — это жалкие подражатели", — уточнил Павловский.
— Нам говорят "Любэ" — любимая группа президента", — возразила Шиман.
— Не смешите — жирненький мальчик в хаки. Что это такое, зачем? Очень важны культ братства, дружбы, мужества и такая определённая трагедия, трагическая роль мужчины в России", — объяснил бывший политический консультант Владимира Владимировича.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.