Ярослав Сумишевский не выходит на связь после смерти жены

Недавно сердце супруги Ярослава Сумишевского Наталья остановилось. Женщина попала в ДТП вместе со своим мужем, получила серьёзные травмы и впала в кому.

После этого артист перестал вести социальные сети, хотя раньше он регулярно делал новые публикации в Instagram. Поклонники обеспокоены поведением своего кумира, которому придётся в одиночку воспитывать сына.

Похороны жены Сумишевского прошли 8 февраля на Химкинском кладбище в Москве.