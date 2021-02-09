Ольга Бузова сбежала из Москвы

Ольга Бузова призналась подписчикам в Instagram, что не может жить в своей квартире в Москве. Певица рассказала, что она уехала из города, поскольку там на неё слишком "давит атмосфера".

Напомним, недавно артистка рассталась с Давидом Манукяном и даже провела какое-то время в частной медицинской клинике.

Сейчас Бузова живёт в Агаларове. Там она снимает квартиру с 2016 года.