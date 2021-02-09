Ольга Бузова призналась подписчикам в Instagram, что не может жить в своей квартире в Москве. Певица рассказала, что она уехала из города, поскольку там на неё слишком "давит атмосфера".
Напомним, недавно артистка рассталась с Давидом Манукяном и даже провела какое-то время в частной медицинской клинике.
Сейчас Бузова живёт в Агаларове. Там она снимает квартиру с 2016 года.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.