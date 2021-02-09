Недавно стало известно, что Дмитрий Дюжев вынужден досрочно покинуть проект "Танцы со звёздами" из-за проблем со здоровьем.
Об этом сообщал ведущий шоу Андрей Малахов, однако, что именно беспокоит актёра он не уточнял. Теперь директор артиста Лейла Курашинова утверждает, что Дюжев чувствует себя хорошо и готов вернуться на паркет.
"Все налаживается и будет в порядке", — отметила она.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.