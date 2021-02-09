Виталий Милонов уличил во лжи звезду сериала

Недавно звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова заявила, что получает "абсолютно адекватную" депутатскую зарплату в размере 60 тысяч рублей.

Сейчас актриса является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Её бывший коллега, а ныне депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что артистка "слукавила".

"Зарплата, конечно, больше", — отметил Милонов.

По словам чиновника, Мельникова получает в месяц примерно 150-160 тысяч рублей.