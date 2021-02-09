Недавно звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова заявила, что получает "абсолютно адекватную" депутатскую зарплату в размере 60 тысяч рублей.
Сейчас актриса является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Её бывший коллега, а ныне депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что артистка "слукавила".
"Зарплата, конечно, больше", — отметил Милонов.
По словам чиновника, Мельникова получает в месяц примерно 150-160 тысяч рублей.
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