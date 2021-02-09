Тарзан намерен засудить женщину, которая слила его интим-видео

Милана Миломанова ещё в январе принесла извинения Наташе Королёвой за то, что она слила видео интимного характера с участием её мужа.

Однако Тарзан не планирует отзывать своё заявление, поскольку хочет наказать женщину. Об этом "Комсомольской правде" рассказал адвокат Миломановой Сергей Черкашин.