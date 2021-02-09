Милана Миломанова ещё в январе принесла извинения Наташе Королёвой за то, что она слила видео интимного характера с участием её мужа.
Однако Тарзан не планирует отзывать своё заявление, поскольку хочет наказать женщину. Об этом "Комсомольской правде" рассказал адвокат Миломановой Сергей Черкашин.
"Конечно, для нее это был шок: она очень подавлена, плакала, ее состояние в тот момент трудно описать словами. С тех пор Милану уже отпустили, но идут следственные действия: например, она встретилась на очной ставке с Сергеем Глушко. В целом все было довольно спокойно, он вел себя корректно. Затем Милане устроили очную ставку с Шульженко, и вот здесь уже между ними выяснились серьезные противоречия", — отметил правозащитник.
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