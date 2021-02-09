Ефремов научился вшивать молнии в одежду

Несколько дней назад Михаил Ефремов покинул белгородскую колонию, чтобы отправиться в Москву на очную ставку. Сейчас в столице расследует дело о лжесвидетельстве в отношении свидетелей, которые утверждали, что за рулём в момент ДТП был не актёр.

Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников рассказал, что артист после пребывания в белгородской колонии выглядит "уставшим".