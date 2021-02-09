Несколько дней назад Михаил Ефремов покинул белгородскую колонию, чтобы отправиться в Москву на очную ставку. Сейчас в столице расследует дело о лжесвидетельстве в отношении свидетелей, которые утверждали, что за рулём в момент ДТП был не актёр.
Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников рассказал, что артист после пребывания в белгородской колонии выглядит "уставшим".
"Главный минус — нельзя курить. Больше ни на что не жаловался, говорил о пребывании в колонии: мол, вшивал молнии в одежду, жил в отряде. Товарищи по несчастью называли его дядей Мишей, чувствовалось, что уважают. Конечно, выглядит он уставшим, но держится", — отметил член ОНК.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.