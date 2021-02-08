Бывшая девушка Давы рассказала, что мешает блогеру строить отношения

Давид Манукян несколько лет назад встречался с блогершей Кариной Кросс. Именно она помогла ему начать вести собственный блог.

Вскоре Манукян нанял Кросс и даже платил ей зарплату. Однако девушка призналась, что не чувствовала никакой поддержки от своего возлюбленного, поэтому не смогла с ним дальше строить отношения. По её мнению, именно это мешает Манукяну обрести счастье.