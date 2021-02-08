Давид Манукян несколько лет назад встречался с блогершей Кариной Кросс. Именно она помогла ему начать вести собственный блог.
Вскоре Манукян нанял Кросс и даже платил ей зарплату. Однако девушка призналась, что не чувствовала никакой поддержки от своего возлюбленного, поэтому не смогла с ним дальше строить отношения. По её мнению, именно это мешает Манукяну обрести счастье.
"Я не представляю, что могло случиться, чтобы он так взял и рассказал все, как было. Он говорил, что чувства к Оле поменяли его сознание. Возможно, он понял, на что я обижалась", — отметила Кросс.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?