Егор Крид является не профессиональным исполнителем и молодым человеком, которому самому нужен наставник.

Такое мнение высказал продюсер Максим Фадеев, который ранее сам был наставником шоу "Голос.Дети".

"Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей — это факт. Чему он может научить? Учитель — это знание. У Крида что, есть музыкальное образование? Если он может быть учителем, то отлично, а если нет, тогда я не понимаю, зачем в кресло наставников сажают людей, которые не могут учить", — пояснил продюсер изданию "Собеседник".