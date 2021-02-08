Иосиф Пригожин ранее рассказал о том, что тяжело переболел коронавирусом во время поездки в Дубай. Сейчас продюсер жалеет, что сразу не прошёл вакцинацию.

"Я этот пост в социальных сетях разместил с той целью, чтобы все мои друзья привились и выжили. Я очень много номеров удалил из записной книжки. Люди, с которыми я разговаривал, когда был в больнице. Когда я выписывался, многих уже не было в живых.

Это не смешно и очень печально Я не зарабатываю на вакцине, я ей горжусь. Ее признали во всем мире. Я жалею, что не сделал ее в свое время, меня уговаривали, а я был дурак. Великое счастье, что я выжил и могу разговаривать. Мне просто повезло", — объяснил Пригожин телеканалу "Звезда".