Звезда комедий Леонида Гайдая Евгений Моргунов умер в 1999 году.
В СМИ стало известно, что вдова легендарного артиста Наталья Моргунова скончалась. Эту весть подтвердили внучка пожилой женщины и соседи вдовы Евгения Моргунова.
Близкие женщины объяснили, что она умерла от инсульта и похоронена на Кунцевском кладбище рядом с могилой супруга и младшего сына, который погиб в возрасте 25-ти лет.
Наталья проживала со старшим 54-летним сыном Антоном. Мужчина по каким-то причинам скрывает смерть матери, уверяя всех, что родительница находится в клинике.
Возникли подозрения, что мужчина сам отказывается верить в смерть матери, поэтому упорно настаивает на своей версии.
Мужчина, по словам соседей, сильно выпивает. Окружающие опасаются, что после ухода из жизни матери пагубная страсть Антона Моргунова обострится.
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