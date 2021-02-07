Сын Евгения Моргунова скрывает смерть матери

Звезда комедий Леонида Гайдая Евгений Моргунов умер в 1999 году.

В СМИ стало известно, что вдова легендарного артиста Наталья Моргунова скончалась. Эту весть подтвердили внучка пожилой женщины и соседи вдовы Евгения Моргунова.

Близкие женщины объяснили, что она умерла от инсульта и похоронена на Кунцевском кладбище рядом с могилой супруга и младшего сына, который погиб в возрасте 25-ти лет.

Наталья проживала со старшим 54-летним сыном Антоном. Мужчина по каким-то причинам скрывает смерть матери, уверяя всех, что родительница находится в клинике.

Возникли подозрения, что мужчина сам отказывается верить в смерть матери, поэтому упорно настаивает на своей версии.

Мужчина, по словам соседей, сильно выпивает. Окружающие опасаются, что после ухода из жизни матери пагубная страсть Антона Моргунова обострится.