Журналистка считает, что после того как студенты и старшеклассники массово вышли на митинги, в Кремле забеспокоились — проглядели молодёжь.
Чтобы спасти ситуацию, министр просвещения Сергей Кравцов объявил о конкурсе на должность советников директоров школ по воспитанию. С 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в первых десяти регионах. Проект получил название "Навигаторы детства".
Ксения Собчак объяснила, что с детьми будущие воспитатели должны будут говорить на их языке, в том числе о политике и митингах.
"Это произойдет на следующий день. Когда придут светлые парни и запилят все, что ты знаешь, начнут долбить за георгиевские ленты 9 мая и за то, что не забил на деда, который воевал… И вот тогда ты, может быть, и допрешь, что заруинить можно все, а изменить можно только свою, так ненавистную тебе, но СВОЮ страну. Не пытайся ее расфигачить, пытайся изменить" — процитировала Собчак обращение у молодёжи исполнительного директора "Российского движения школьников" Ирины Плещевой.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.