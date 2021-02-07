Собчак высмеяла "новояз" директора "Российского движения школьников"

Журналистка считает, что после того как студенты и старшеклассники массово вышли на митинги, в Кремле забеспокоились — проглядели молодёжь.

Чтобы спасти ситуацию, министр просвещения Сергей Кравцов объявил о конкурсе на должность советников директоров школ по воспитанию. С 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в первых десяти регионах. Проект получил название "Навигаторы детства".

Ксения Собчак объяснила, что с детьми будущие воспитатели должны будут говорить на их языке, в том числе о политике и митингах.