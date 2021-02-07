Некоторые из презентов бывшего звёздного супруга оцениваются в несколько миллионов долларов.
Звезда Голливуда решила распрощаться с картиной Уинстона Черчилля, на которой запечатлен пейзаж Марокко.
Как сообщает издание Page Six, работу бывшего премьер-министра Великобритании Питт купил в 2011 году почти за три миллиона долларов.
После участия в фильме "Бесславные ублюдки" Брэд Питт заинтересовался военной историей: его влекли события Второй мировой войны. В этот период он стал коллекционировать предметы военного времени.
Картину Черчилль написал в 1943-м в Марокко, где вёл переговоры с Рузвельтом. Увлечение Питта передалось и Джоли, которая оценила художественное приобретение мужа.
Теперь актриса решила пустить с молотка ценнейшее живописное полотно.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.