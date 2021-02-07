Анджелина Джоли продает подарки Брэда Питта

Некоторые из презентов бывшего звёздного супруга оцениваются в несколько миллионов долларов.

Звезда Голливуда решила распрощаться с картиной Уинстона Черчилля, на которой запечатлен пейзаж Марокко.

Как сообщает издание Page Six, работу бывшего премьер-министра Великобритании Питт купил в 2011 году почти за три миллиона долларов.

После участия в фильме "Бесславные ублюдки" Брэд Питт заинтересовался военной историей: его влекли события Второй мировой войны. В этот период он стал коллекционировать предметы военного времени.

Картину Черчилль написал в 1943-м в Марокко, где вёл переговоры с Рузвельтом. Увлечение Питта передалось и Джоли, которая оценила художественное приобретение мужа.

Теперь актриса решила пустить с молотка ценнейшее живописное полотно.