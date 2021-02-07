Наталья Медведева отметает роли, в которых есть постельные сцены

После ухода из Comedy Woman комедийная актриса продолжает сниматься в кино и играть в театре.

Одна из самых темпераментных актрис женского комедийного шоу поделилась своими принципами.

Наталья Медведева объяснила, что без раздумий отказывается от участия в проекте, который предполагает интимные сцены.

"Читаю — а там и поцелуй, и обнаженка, и постельная сцена. Режиссер говорит: "Не переживай, мы все так аккуратно и красиво снимем, будет не вульгарно". В общем, пытался меня уломать. А я в ответ 300 тысяч раз ответила, что как бы классно ни было, я так сниматься не хочу. В итоге мне отказали в роли", — цитирует Наталью "СтарХит".

Не позволяет актрисе поступиться принципами то, что она — супруга и любящая мать.