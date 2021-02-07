После ухода из Comedy Woman комедийная актриса продолжает сниматься в кино и играть в театре.
Одна из самых темпераментных актрис женского комедийного шоу поделилась своими принципами.
Наталья Медведева объяснила, что без раздумий отказывается от участия в проекте, который предполагает интимные сцены.
"Читаю — а там и поцелуй, и обнаженка, и постельная сцена. Режиссер говорит: "Не переживай, мы все так аккуратно и красиво снимем, будет не вульгарно". В общем, пытался меня уломать. А я в ответ 300 тысяч раз ответила, что как бы классно ни было, я так сниматься не хочу. В итоге мне отказали в роли", — цитирует Наталью "СтарХит".
Не позволяет актрисе поступиться принципами то, что она — супруга и любящая мать.
"Лично знаю актрис, которым просто отвратительно было целоваться с партнерами в кадре. Тебе надо соприкасаться голыми телами, изображать страсть с каким-то посторонним человеком с неприятным запахом изо рта и с не очень высокими моральными качествами. То есть ты можешь испытывать много всяких отрицательных чувств в этот момент", — рассказала Медведева.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.