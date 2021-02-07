Андрей Аршавин отказался поспособствовать спортивной карьере сына

8-летний сын футболиста мечтает пойти по стопам отца, однако, по словам Барановской, Аршавин не горит желанием участвовать в воспитании сына.

В одном из интервью Андрей Аршавин объяснял, что с радостью бы взял сына к себе, однако его экс-супруга Юлия Барановская не позволяет ему это сделать.

Вопрос был вызван тем, что мальчика взяли в футбольную Академию московского "Спартака", в то время как его отец является директором департамента развития молодёжного футбола "Зенит".

По словам Барановской, ей не поступало никаких предложений по поводу обучения сына футболу.

"Ни вопросов, ни предложений на эту тему со стороны Андрея Сергеевича лично к ней не поступало". — объяснила ведущая.

Напротив, Юлия была вынуждена была просить совета у посторонних людей.