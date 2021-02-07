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Юлия Барановская уехала с детьми за полярный круг

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая опубликовала в Instagram кадры бушующего северного моря.

Юлия Барановская уехала с детьми за полярный круг

Юлия Барановская решила испытать радость пребывания в северных широтах.

"Я всегда любила теплые страны и жару… И представить раньше не могла, что сама на два дня выходных, взяв детей и друзей, буду летать на Север и наслаждаться бурей, градом в лицо, и с удовольствием мёрзнуть от холода. Вернулись за Северный полярный круг, будем путешествовать по окрестностям. Сегодня Териберка," — написала Барановская в своём микроблоге.

На видео Юлия пытается обнять суровую волну ледяного Баренцева моря.

"Убегай!" — кричит мужской голос за кадром, после чего Барановская спасается от накатывающей на берег волны.

Отдыхать в северных широтах становится модно среди звезд. Так, новогодние праздники на крайнем севере провела диктор ТВ Екатерина Андреева.

Автор: Елена Былкина
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