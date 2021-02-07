Ведущая опубликовала в Instagram кадры бушующего северного моря.

Юлия Барановская решила испытать радость пребывания в северных широтах.

"Я всегда любила теплые страны и жару… И представить раньше не могла, что сама на два дня выходных, взяв детей и друзей, буду летать на Север и наслаждаться бурей, градом в лицо, и с удовольствием мёрзнуть от холода. Вернулись за Северный полярный круг, будем путешествовать по окрестностям. Сегодня Териберка," — написала Барановская в своём микроблоге.