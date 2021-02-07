Жигунов будет доказывать в суде, что психически здоров

Звезда фильма "Гардамарины, вперёд!" намерен наказать журналиста, распространившего о нём ложную информацию.

Сергей Жигунов объяснил, что подаёт в суд на СМИ, в котором было написано, что Жигунов лечился в психиатрической клинике.

Жигунов поспешил объяснить, что данные сведения неправдивы. Он даже удивился тому, что до сих пор не угодил в психиатрическую лечебницу после таких сообщений в прессе.

"Поздравляю на этот раз с иском", — написал Жигунов в своём микроблоге.

Поклонники артиста отметили, что он должен ценить прессу, которая делает его жизнь такой насыщенной.