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Жигунов будет доказывать в суде, что психически здоров 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Гардамарины, вперёд!" намерен наказать журналиста, распространившего о нём ложную информацию.

Сергей Жигунов объяснил, что подаёт в суд на СМИ, в котором было написано, что Жигунов лечился в психиатрической клинике.

Жигунов поспешил объяснить, что данные сведения неправдивы. Он даже удивился тому, что до сих пор не угодил в психиатрическую лечебницу после таких сообщений в прессе.

"Поздравляю на этот раз с иском", — написал Жигунов в своём микроблоге.

Поклонники артиста отметили, что он должен ценить прессу, которая делает его жизнь такой насыщенной.

Автор: Елена Былкина
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