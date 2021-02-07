Звезда фильма "Гардамарины, вперёд!" намерен наказать журналиста, распространившего о нём ложную информацию.
Сергей Жигунов объяснил, что подаёт в суд на СМИ, в котором было написано, что Жигунов лечился в психиатрической клинике.
Жигунов поспешил объяснить, что данные сведения неправдивы. Он даже удивился тому, что до сих пор не угодил в психиатрическую лечебницу после таких сообщений в прессе.
"Поздравляю на этот раз с иском", — написал Жигунов в своём микроблоге.
Поклонники артиста отметили, что он должен ценить прессу, которая делает его жизнь такой насыщенной.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.