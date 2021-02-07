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Ушёл с маршрута: Ксения Собчак высказалась о Семёне Слепакове

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистке показалось, что второе стихотворение комика, про "злоё добро" было написано без огонька.

Ушёл с маршрута: Ксения Собчак высказалась о Семёне Слепакове

Ксения Собчак рассказала о том, что один из самых любимых поэтов-песенников, творения которого "уходили в народ", спровоцировал своими стихами волну негодования подписчиков.

"Небольшой лайфхак от Ксении Собчак, как понять, что в твоей жизни что-то пошло не так. Это сделать легко. Без всякой психотерапии это можно понять только по одному, но очень серьёзному симптому — тебя похвалила Маргарита Симоньян. Всё - … (нецензурное слово). Это значит, что вы ушли с маршрута. Примерно это произошло с Семёном Слепаковым," — сказала Собчак в своей программе "Осторожно, новости!".

Семён Слепаков после митинга 23 января опубликовал в своём в Instagram-аккаунте стихотворение о рыцаре с запотевшим забралом, ударившем женщину в живот. Пост собрал кучу лайков от протестующих и сочувствующих.

"Через неделю появились новые строчки о злых силах добра, которые разносят на митингах бедных силовиков. И хейт не заставил себя долго ждать. Юлия Навальная и Леонид Волков отметились в комментах первыми. За ними поднялась волна негодования от других известных и неизвестных людей, среди которых оказался и (это кстати очень любопытный симптом) Александр Невзоров, который обвинил Слепакова в продажности", — выразила своё мнение Собчак.

Журналистка рассказала, что Невзоров, обвиняющий кого-то в продажности — оксюморон, то есть совмещение несовместимого.

Сама Ксения Собчак тоже испытала на себе критику фолловеровов, но в значительное меньшей степени. Её обвиняли в том, что она укатила на Мальдивы в период, когда в Москве вышли на улицу протестующие.

Автор: Елена Былкина
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